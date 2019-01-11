Злочин без покарання. У Черкасах уже півроку тягнеться слідство у справі смертельної аварії за участю колишньої депутатки облради. Влітку вона збила пару велосипедистів, один із них загинув. Ми вже не раз розповідали про цю історію, але її продовження вражає. Руслан Кухарчук з'ясував подробиці.

Ця ділянка траси від Черкас до Сміли могла б слугувати еталоном для українських доріг, водії тут менше сотні майже ніколи не їздять. І не дивно - новенький асфальт, жодних ям, почищені узбіччя, односторонній рух у дві смуги, але чомусь саме тут не змогли розминутися двоє велосипедистів та мерседес преміум-класу відомої в Черкасах бізнес-вумен.

Аня з Олексієм їхали узбіччям дороги. Удар припав на Олексія, він був позаду, розповідає дівчина. На місці його загибелі зізнається хоч і відбулась лише забоями та подряпинами, але ця дорога забрала частину її життя.

"Я думаю, что оно вообще никогда отпускать не будет. Ну мы же хотим здесь памятник установить ему".

За кермом автомобіля була колишня депутат облради та власниця меблевої фабрики Любов Савченко. Останні півроку для Анни перетворились на справжню війну за справедливість. Вона впевнена - через статус Савченко, спочатку її довго не хотіли визнавати потерпілою, а зараз активно затягують слідство.

"С делом мы ознакамливались буквально один раз и после этого я дела этого не видела, скопировать нам его не дали, хотя мы имеем на это полное право согласно закону, так как бояться, что мы будем это все распространять в СМИ", - говорить Анна Дядюра, потерпіла у ДТП.

Ці кадри зняли одразу після аварії на узбіччі автомобіль, понівечені велосипеди та тіло 28-річного Олексія Гончара. Півроку водій Любов Савченко проходила у справі лише як свідок - підозру їй оголосили тільки 27 грудня, як раз у день народження загиблого хлопця. Про судове засідання щодо запобіжного заходу ні Анні, ні батькам Олексія слідчі не повідомили. Сама Савченко заявила, що шкодує про загибель хлопця, але своєї провини не визнає.

"У меня не было возможности вывернуться, у меня ну, перед ним притормозить, я тормозила и это есть все в протоколе", - говорить Любов Савченко, підозрювана.

Прокурор вимагає для Савченко домашнього арешту. Мовляв, вона може впливати і на свідків, і на потерпілих. Та захисник екс-депутатки одним виступом розвалює позицію обвинувачення.

"Куди спішать слідчі з прокурором про обрання. Перше - про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Логічніше б було дочекатися висновків даної експертизи і потім прийняти законне рішення".

Клопотання прокурора суд не підтримав - Савченко на свободі, її навіть не позбавили прав. Рідні Олексія вже подали скаргу на рішення суду та клопотання прокурора про домашній арешт. Боротися за справедливість, кажуть, будуть до кінця.