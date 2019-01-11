В Україні набув чинності секс-закон [ Редактировать ]
Дозвіл на любов, або кохання в законі. В Україні набув чинності закон, який розширює поняття "зґвалтування" та "сексуального насильства". Чи потрібно тепер подавати заяву в Держ-секс, аби покохатися, подробиці в матеріалі.
Кохайтесь чорнобриві, тількі з дозволом. З сьогоднішнього дня в Україні набуває чинності новий Закон про запобігання насильству. Його ухвалили слідом за шведами. Ті вирішили захистити жінок від домагань та насильства. Тому ввели так званий "принцип згоди".
Тепер "згвалтуванням" вважатимуть секс або проникнення без цієї ж згоди. Проте як отримати "добро на любов" в законі ні слова. Користувачі соцмереж пишуть, тепер доведеться подавати заяви або розписки в Міністерство сексу, або у Держсекс.
Юристи навіть зразок розробили. Все за законом. З номером та серією паспорта, свідками та навіть тривалістю статевого акту. Їх пропонують дати на підпис окремо чоловікові та жінці. Юристи також радять - не займатись коханням з тими, в чиїй згоді не впевнені. Бо за це тепер можна загреміти за грати на п'ять років. А штамп у паспорті не означає "добро на покохати".
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