Анатолія Гриценка висунули кандидатом в президенти. Рішення ухвалили на з'їзді партії "Громадянська позиція". Про підтримку Гриценка вже заявили чотири партії. З чим він йде на вибори? Про це сюжеті.

Під час форуму демократичних сил одразу чотири партії підтримали кандидатуру Анатолія Гриценка: "Громадянський рух Хвиля, Рідна країна, Європейська партія України та "Альтеранатива".

"Коли ти питаєш у людей, якого вони хочуть бачити президента - вони кажуть: чесного, справедливого та надійного, європейська партія Україна на своєму з'їзді прийняла рішення про підтримку кандидата від об'єднаної демократичної опозиції Анатолія Гриценка", - говорить Микола Катеринчук, лідер партії "Європейська партія України".

Лідери політсил стверджують, підтримали Гриценка, адже він може вирішити всі проблеми в країні.

"Ми стоїмо перед величезними викликами, це і виклики війни, це і виклики міжнародного, іноді недружнього для нас становища і виклики корупції, це і виклики недоброчесної судової системи і таке інше. Ми говорили про те, що президентом сьогодні повинен стати воїн, політик і стратег", - говорить Віктор Чумак, лідер партії "Громадянський рух "Хвиля".

Під час форуму Гриценко представив свою передвиборчу програму. Стверджує, в першчу чергу потрібно побороти корупцію у вищих ешелонах влади.

"Гарантую, що в президента не буде ні офшорів. ні бізнесу, ні власності за кордоном, ні сліпих ні підслупкуватих трастів, ні рахунків, гарантую, що піраміда корупції перетвориться в трапецію в перший же день перебування на посаді, догори носити більше не треба, щоб всі це почули тільки десь хто - пообрубаю руки", - говорить Анатолій Гриценко, лідер партії "Громадянська позиція".

Під час форуму Анатолій Гриценко представив членів своєї команди, а вже завтра збирається до ЦВК, аби офіційно зареєструватись у якості кандидата на вибори президента.