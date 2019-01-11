Самые высокие цены на социальные продукты питания зафиксированы в Киеве, Донецкой и Закарпатской областях, сообщил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Лидером рейтинга с самыми высокими ценами на продукты является Киев, где сразу семь социальных продуктов имеют самую высокую цену среди всех регионов Украины. Второе место делят Донбасс и Закарпатье с пятью продуктами с высокой стоимостью. Третья позиция у Херсонщины с тремя наименованиями продуктов из социальной корзины.

В Киеве самые высокие цены на белый хлеб из муки высшего сорта – 35,9 грн за килограмм. Для сравнения, средний показатель по Украине – 21,5 грн. Черный хлеб стоит в Киеве 24,6 грн за килограмм при средней цене – 17,9 грн; килограмм манной крупы – 15,4 грн, по Украине — 13,6 грн; яйца – 28,3 грн за десяток, при среднестатистической – 24,8 грн; сахар –16,8 грн за килограмм, при среднеукраинской – 14,2 грн. Сало в Киеве можно купить за 120,9 грн, в то время когда по стране среднестатистическая стоимость – 75,7 грн.

В Донецкой области самыми высокими являются следующие позиции: куриная тушка – 61,9 грн за килограмм, а для сравнения – средний показатель по всем регионам – 58,3 грн; вареная колбаса – 100,8 грн, средняя цена – 92,2 грн; свекла – 9,2 грн, по Украине – 8,1 грн; морковь – 13,3 грн, а по стране – 11,1 грн; картофель – 8,7 грн, при среднестатистической – 6,7 грн. На Закарпатье самыми дорогими являются следующие продукты: пшеничная мука – 12,7 грн, средняя стоимость – 11,2 грн; гречка – 21,2 грн за килограмм, средняя по Украине – 16,6 грн; мороженая рыба – 80,1 грн, среднестатистическая – 72,9 грн; масло подсолнечное – 37,6 грн за литр, средняя по данным Госстата – 35 грн; капуста – 9,6 грн, а по Украине – 7,2 грн.

На Херсонщине самые дорогие: куриное филе – 109,8 грн за килограмм, а средняя цена в стране – 103,5 грн; сметана – 64,1 грн, средняя по официальной статистике – 55,4 грн; лук – 14 грн за килограмм, среднеукраинская – 12,9 грн.

Нет максимальных цен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях. Тернопольщина является регионом с самыми низкими ценами на треть социальной корзины. В тройке регионов с комфортными ценами также Полтавщина и Днепропетровщина. Год назад рейтинг регионов с самыми низкими ценами был такой: Львовщина, Тернопольщина и Запорожье.

Ранее украинцев предупредили о резком подорожании на продукты.