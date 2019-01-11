Предательство собенно болезненно воспринимается предательство близкого человека, которого любил и которому всецело доверял. В моменты, когда сердце сжимается от обиды, начинаешь думать, что каждый человек так и норовит вставить тебе нож в спину. На самом деле это не так. Большинство людей не склонны предавать, хотя среди нас достаточно тех, кто готов пойти на такой шаг ради корысти, собственной выгоды или личного счастья. А можно ли вычислить Иуду? Астрологи на этот счет говорят, что в определенных обстоятельствах предателями могут стать представители самых разных знаков Зодиака. Тем не менее, у некоторых знаков склонность к предательству значительно выше, пишет издание "Вести".

Рыбы

Личностей данного знака называют главными приспособленцами среди всех знаков Зодиака. Всю сознательную жизнь Рыбы ищут способ лучше устроиться в жизни, а потому умело подстраиваются под обстоятельства, меняют привычки, собственную позицию и окружение, если им это выгодно. Естественно, добиваясь «места под Солнцем» таким способом Рыбы неизменно предают даже хорошо знакомых людей, с которыми близко общаются. При этом хитрые Рыбы делают все, чтобы вывести себя из-под удара и предстать в глазах окружающих жертвой обстоятельств. Помимо этого Рыбы могут предавать из-за сильной любви. Чрезвычайно влюбчивые, эти личности не в силах сдерживать себя, когда появляется сильное влечение. В результате представитель данного знака может изменять любимому человеку, а то и решиться на более радикальные меры. В любом случае, предав близкого человека, Рыбы раскаиваются и страдают, съедаемые муками совести.

Дева

Это крайне расчетливые предатели. Девы без зазрения совести идут на этот шаг, если посредством предательства смогут получить желаемые выгоды, к примеру, повышение по службе, более высокий оклад или поклонника, о котором так давно мечтали. Дева заранее все просчитает и обставит дело так, что никто вокруг не догадается, кто автор коварного замысла. Для представителя данного знака, обожающего интеллектуальные игры, предательство еще и способ самовыражения, ведь воплощением коварного плана представитель знака Дева показывает, насколько он хитрый и проворный. Интриганы по жизни, Девы не переживают за то, что могут оказаться предателями. Свои действия они не считают предательством, для них это всего лишь игра, из которой они чаще всего выходят победителями.

Близнецы

Окружающие с настороженностью относятся к представителям знака Близнецы, а все из-за их двойственности. В различных жизненных ситуациях эти люди надевают разные маски и играют выгодные им роли. Предательство для них – пустой звук! Близнецы совершенно не терпят ограничений и не считаются с мнением общества, а значит, если Близнецу что-то нужно, он это обязательно получит даже путем предательства. И даже не сомневайтесь, красноречивый оратор Близнец найдет слова, чтобы оправдать свой поступок и выйти "сухим из воды". Стоит также сказать о болтливости представителей данного знака. Близнецам нужно знать все и обо всех, а потому они участвуют во всех сплетнях, а многие и провоцируют сами. Естественно, в процессе обсуждения чужой жизни Близнецы раскрывают тайны других людей, которые те могут счесть за предательство.

Водолей

Водолеев называют увлекающимися личностями, обладающими нестандартным мышлением. По своей природе их нельзя назвать изменчивыми личностями, которым нужен лишь повод чтобы предать близкого человека. Скорее это происходит вынужденно, когда близкий человек встает препятствием на пути представителя данного знака. Готовый на все ради того, чтобы получить желаемое, Водолей предпримет любые меры, и с легкостью предаст другого человека. Люди, в которых не нуждается представитель данного знака, ему попросту безразличны, а значит, их он может предать без зазрения совести. Если говорит об ограничениях, то Водолеи презирают их даже больше чем Близнецы. Изменить любимому человеку не раскаявшись в этом – вполне в стиле Водолея. Причем совершая коварные и вероломные поступки, личности данного знака обставляют все таким образом, что преданный человек еще и попросил прощения у Водолея.

Стрелец

Но наибольшее разочарование преданные люди испытывают тогда, когда узнают о предательстве Стрельца. Этих людей принято считать верными и надежными, окружающие доверяют Стрельцам и беззаветно любят их, считая искренними и верными. А Стрелец способен на самое коварное предательство в мире! Он может предать, находясь на эмоциях, под впечатлением или охваченный идеей. Но Стрелец пойдет на предательство лишь в том случае, когда будет абсолютно уверен, что о его коварном поступке никто не узнает и общество не осудит его. Что характерно, при всех своих достоинствах Стрельцы являются одними из главных изменщиков среди всех знаков Зодиака. Им претит размеренный семейный быт, а значит, рано или поздно Стрелец начинает искать себе развлечения на стороне. Уличенные в измене, Стрельцы горько раскаиваются в содеянном, но спустя непродолжительное время вновь встают на путь измены.

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