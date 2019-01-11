Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение об увольнении с должностей двоих начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений. Об этом сообщил советник главы оборонного ведомства Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, увольнение стало следствием невыполнения приказов и неосвоения средств, выделенных на жилье для военных.

"За невыполнение приказов министра обороны слетели с должностей и уволены из ВСУ два (из четырех) начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений. Понижены в званиях, сняты с должностей (с переводом на нижестоящие должности) еще с десяток офицеров", - написал Бирюков.

Советник разъяснил, что увольнения провинившихся были не первой подобной акцией в Минобороны. Так, в Одессе были уволены двое "тыловиков", еще один - на востоке страны, а в октябре лишился должности начальник Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления.

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