В пятницу, 11 января, в Бельгии протестующего акции "желтых жилетов" насмерть сбил грузовик на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт возле города Визе. Об этом сообщил телеканал RTBF.

По данным полиции, выехавшей на место происшествия, около 30 демонстрантов блокировали движение грузовиков на выезде из Визе.

Водителя грузовика задержали для допроса. Согласно предварительным данным, это был несчастный случай.

Участок дороги временно закрыт. Все детали установит следствие.

Напомним, 8 декабря в Брюсселе (Бельгия), протестующие "желтые жилеты" собралисьвозле Европейского парламента, между полицией и манифестантами были столкновения.

Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.