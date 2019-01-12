Пострадавший находился в парке с другом, который по неизвестным причинам набросился на него с ножом.

В Днепре в парке Глобы, напротив Трогательного зоопарка, ранили ножом молодого иностранца. Инцидент произошел в пятницу, 11 января, приблизительно в 14:30, сообщает "Информатор".

Друзья пострадавшего рассказали, что их товарищ учится в медицинской академии. По предварительным данным, пострадавший находился в парке с другом, который по неизвестным причинам набросился на него с ножом. У парня несколько ран - порезаны обе руки.

Иностранца доставили в военный госпиталь, который находится поблизости. Медики оказывают помощь пострадавшему и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Все детали случившегося выяснят правоохранители.

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