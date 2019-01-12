Юрий Бойко: мы начали процесс снижения тарифов [ Редактировать ]
Мы начали процесс снижения тарифов. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с жителями Макарова Киевской области.
"Не может быть цена на газ собственной добычи приравнена к импортной. Никакой логики в этом нет, кроме желания заработать на собственном народе. Поэтому мы это изменим, мы сделаем газ по единой цене для всех категорий", – заявил Юрий Бойко.
Парламентарий рассказал, что зарегистрировал законопроект №9403, где просчитано, какой должна быть предельная стоимость газа для всех категорий потребителей – и для людей, и для промышленности.
"Мы посчитали cколько газа добывается в стране – это 15 млрд кубов. Он имеет свою себестоимость, – это инвестиции, зарплаты людей, налоги и проч. И есть 15 млрд кубов газа, которые Украина покупает. Если смешать по топливному балансу 15 млрд кубов газа собственной добычи с себестоимостью 2 тыс. грн. и 15 млрд кубов покупного газа, который сегодня стоит под 300 долларов, то его максимальная цена не должна превышать 4800 гривен. Исходя из неё будут платить и предприятия, и люди, на основании этого будут начисляться субсидии. Вот такой подход у нас будет в будущем. То есть понятный, справедливый и обоснованный", – пояснил Юрий Бойко.
Как отметил оппозиционный политик, сегодня люди оказались заложниками провальной тарифной политики власти. Повысив тарифы до космического уровня, и посадив всю страну на субсидии, которые сейчас урезают, они довели людей до нищеты и отчаяния.
"В этом году примерно на 20% меньше человек получат субсидии, чем в 2018 году. Абсолютно неясно, как с пенсии в 1,5-2 тысячи гривен заплатить за коммуналку, добавим сюда отопление, электроэнергию, вывоз мусора. А еще лекарства, еда, одежда. Люди вынуждены просто жить впроголодь, и это приняло уже массовые масштабы. Поэтому борьба с бедностью, борьба за этих людей, за их социальную поддержку – должна стать ключевой, и мы решим эту проблему. Люди должны жить по-человечески, получать нормальные зарплаты и пенсии, а государство проводить ответственную социально-экономическую политику", – подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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