Невероятные снимки Вселенной, сделанные телескопом Hubble [ Редактировать ]
Фото: NASA
Таинственные туманности, до которых миллионы световых лет, рождение новых звезд и столкновения галактик. Все это запечатлил телескоп Hubble в 2018 году.
Мы собрали лучшие снимки Вселенной, сделанные космическим телескопом в прошлом году. Красота космоса не перестает удивлять и завораживать.
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