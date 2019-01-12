Таинственные туманности, до которых миллионы световых лет, рождение новых звезд и столкновения галактик. Все это запечатлил телескоп Hubble в 2018 году.

Мы собрали лучшие снимки Вселенной, сделанные космическим телескопом в прошлом году. Красота космоса не перестает удивлять и завораживать.

Ранее в NASA опубликовали завораживающий снимок Солнца.