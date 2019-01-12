В Соломенском районе Киева 12 января пьяный работник СТО угнал автомобиль из бокса и устроил гонки с патрульными полицейскими. Об этом сообщает "Информатор".

Правоохранители обратили внимание на Mercedes на "евробляхах", который ехал змейкой по улице Смелянской около 02:45. Полицейские подали водителю знак, чтоб он остановил машину, но тот в свою очередь набрал скорость и попытался скрыться от полицейских. После пары минут погони, правоохранителям удалось обогнать универсал и перекрыть дорогу, в следствии чего "гонщик" остановился. У мужчины при себе не было никаких документов. Удалось выяснить, что он работник СТО, которое находится напротив Волынской оптовой базы, где Mercedes стоял на техобслуживании. У злоумышленника были признаки алкогольного опьянения: невнятная речь, резкий запах изо рта и неровная ходьба. Но проходить проверку на драгере он отказался.

Оказалось, что мужчина угнал машину из бокса. Если бы его не заметили патрульные, о краже стало бы известно только на следующий день. На место прибыла следственно-оперативная группа, ее сотрудники разыскали предположительного владельца авто (так как Mercedes не растаможен, точно определить его законного хозяина затруднительно). Мужчина сообщил, что его машина действительно находилась на СТО и о том, что кто-то катается на ней в нетрезвом виде по городу, ему было неизвестно.

Правоохранители оформляли правонарушение и отметили, что скорее всего, автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. Если его владелец официально подтвердит, что это угон, будет начато уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством). Кроме того, пьяному угонщику грозит наказание за вождение в нетрезвом виде и без документов.

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