Крушение корабля в Турции: украинские моряки возвращаются в Украину [ Редактировать ]
Украинские моряки спасенные из судна, которое потерпело крушение у берегов Турции, возвращаются в Украину. Об этом сообщает посол Украины в Турции Андрея Сибигы в Twitter.
Врятовані моряки пройшли паспортний контроль і вилітають із Стамбула до Одеси— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 12 января 2019 г.
По словам Сибигы, спасенные моряки вылетели из Стамбула и должны прибыть в Одессу.
"Спасенные моряки прошли паспортный контроль и вылетают из Стамбула в Одессу", - написал он.
Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек, в том числе четверо украинцев.
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