Украинские моряки спасенные из судна, которое потерпело крушение у берегов Турции, возвращаются в Украину. Об этом сообщает посол Украины в Турции Андрея Сибигы в Twitter.

Врятовані моряки пройшли паспортний контроль і вилітають із Стамбула до Одеси — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 12 января 2019 г.

По словам Сибигы, спасенные моряки вылетели из Стамбула и должны прибыть в Одессу.

"Спасенные моряки прошли паспортный контроль и вылетают из Стамбула в Одессу", - написал он.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек, в том числе четверо украинцев.