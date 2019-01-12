Это базовый рецепт тонких блинов. Их можно есть просто с разными соусами и начинками, а еще использовать как для основных блюд, так и для десертов, пишет "Сегодня".

Тонкие блины

Ингредиенты на 10 штук диаметром 20 см:

Пшеничная мука - 1 стакан

Холодное молоко - 2/3 стакана

Холодная вода - 2/3 стакана

Яйца - 3 шт.

Сливочное масло (растопленное) - 3 ст.л

Соль - 1/4 ч.л

Рецепт приготовления:

В муку добавляем яйца, молоко, воду, соль, сливочное масло и перемешиваем до получения однородной массы.

Ставим в холодильник на полчаса (частицы муки впитают влагу и блинчики будут более нежными) или больше.

Разогреваем антипригарную сковороду и слегка смазываем растопленным сливочным маслом.

На каждый блинчик наливаем 2-3 ст.л теста, жарим примерно по минуте с каждой стороны.

На заметку: В холодильнике такие блинчики могут хранится 2 дня, а в замороженном виде - несколько недель.

Вы можете приготовить к блинчикам дополнение в виде карамелизированных яблок. Делается это очень просто: очищаем яблоки от шкурки и сердцевины, нарезаем дольками, выкладываем на противень, присыпаем сахаром и поливаем растопленным сливочным маслом. Отправляем на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Еще теплые яблоки выкладываем с блинчиками на тарелку и посыпаем молотой корицей. Можно присыпать также мелко рубленным миндалем и полить медом, или добавить чайную ложку любимого джема.

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