Как приготовить вкусные блинчики [ Редактировать ]
Это базовый рецепт тонких блинов. Их можно есть просто с разными соусами и начинками, а еще использовать как для основных блюд, так и для десертов, пишет "Сегодня".
Тонкие блины
Ингредиенты на 10 штук диаметром 20 см:
Пшеничная мука - 1 стакан
Холодное молоко - 2/3 стакана
Холодная вода - 2/3 стакана
Яйца - 3 шт.
Сливочное масло (растопленное) - 3 ст.л
Соль - 1/4 ч.л
Рецепт приготовления:
В муку добавляем яйца, молоко, воду, соль, сливочное масло и перемешиваем до получения однородной массы.
Ставим в холодильник на полчаса (частицы муки впитают влагу и блинчики будут более нежными) или больше.
Разогреваем антипригарную сковороду и слегка смазываем растопленным сливочным маслом.
На каждый блинчик наливаем 2-3 ст.л теста, жарим примерно по минуте с каждой стороны.
На заметку: В холодильнике такие блинчики могут хранится 2 дня, а в замороженном виде - несколько недель.
Вы можете приготовить к блинчикам дополнение в виде карамелизированных яблок. Делается это очень просто: очищаем яблоки от шкурки и сердцевины, нарезаем дольками, выкладываем на противень, присыпаем сахаром и поливаем растопленным сливочным маслом. Отправляем на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
Еще теплые яблоки выкладываем с блинчиками на тарелку и посыпаем молотой корицей. Можно присыпать также мелко рубленным миндалем и полить медом, или добавить чайную ложку любимого джема.
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