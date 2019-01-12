Приметы на 13 января: что категорически нельзя делать в день Маланки [ Редактировать ]
Согласно церковному календарю, день святой Мелании - покровительницы домашнего очага, беременных и рожениц. Вечер этого дня в народе называется Щедрым. Традиционно 13 января во время семейного ужина на стол подаются блюда, щедро приправленные жиром животного происхождения, и мясные яства - в знак окончания строгого поста и великой радости от рождения Сына Божьего, когда православные едят кутью с узваром, поют обрядовые песни и славят Богомладенца.
13 января - это еще и Васильев вечер и Старый Новый год и Щедрый вечер. Принято было в полночь стряхивать снег с деревьев - это сулило хороший урожай. Если на Васильев вечер ветер приходит с южной стороны, это обещает хороший улов рыбы. Если ветер 13 января дует с Востока, то будет хороший урожай фруктов.
Народные приметы на 13 января
- Если ночь выдается звездной и ясной, то урожай будет богатым и обильным
- Если на Меланию стоит теплая погода, то это примета к тому, что лето будет дождливым
- Если человек родился 13 января, то он наделяется даром предвидения и способен предсказывать будущее. В качестве оберега ему рекомендуется носить лазурит и хризолит
- На столе обязательно должны присутствовать блюда из свинины - скот будет плодовитым, а в семье будет царить лад и мир.
- Чем обильнее застолье, тем более удачным будет весь год
- Если хозяева 13 января хорошо примут колядовщиков, то это принесет им счастье, и наоборот
- Если 13 января на улице туман, значит, в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым
- Сильная вьюга сулит богатый урожай орехов
- Если небо звездное, то будет много ягод и грибов Если на Васильев вечер выпадает новолуние, то реки весной из берегов не выйдут.
- Оттепель 13 января обещает дождливое лето
- Если солнце стоит высоко - садоводы соберут богатый урожай
- Если ночь 13 января безлунная, то это нечистая сила месяц украла
- Считать мелочь в этот день нельзя - это предвещает слезы
- Все сны 13 января считаются вещими
- Если заболеешь на Старый Новый год, то выздоравливать будешь медленно
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