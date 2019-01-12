Согласно церковному календарю, день святой Мелании - покровительницы домашнего очага, беременных и рожениц. Вечер этого дня в народе называется Щедрым. Традиционно 13 января во время семейного ужина на стол подаются блюда, щедро приправленные жиром животного происхождения, и мясные яства - в знак окончания строгого поста и великой радости от рождения Сына Божьего, когда православные едят кутью с узваром, поют обрядовые песни и славят Богомладенца.

13 января - это еще и Васильев вечер и Старый Новый год и Щедрый вечер. Принято было в полночь стряхивать снег с деревьев - это сулило хороший урожай. Если на Васильев вечер ветер приходит с южной стороны, это обещает хороший улов рыбы. Если ветер 13 января дует с Востока, то будет хороший урожай фруктов.

Народные приметы на 13 января

Если ночь выдается звездной и ясной, то урожай будет богатым и обильным

Если на Меланию стоит теплая погода, то это примета к тому, что лето будет дождливым

Если человек родился 13 января, то он наделяется даром предвидения и способен предсказывать будущее. В качестве оберега ему рекомендуется носить лазурит и хризолит

На столе обязательно должны присутствовать блюда из свинины - скот будет плодовитым, а в семье будет царить лад и мир.

Чем обильнее застолье, тем более удачным будет весь год

Если хозяева 13 января хорошо примут колядовщиков, то это принесет им счастье, и наоборот

Если 13 января на улице туман, значит, в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым

Сильная вьюга сулит богатый урожай орехов

Если небо звездное, то будет много ягод и грибов Если на Васильев вечер выпадает новолуние, то реки весной из берегов не выйдут.

Оттепель 13 января обещает дождливое лето

Если солнце стоит высоко - садоводы соберут богатый урожай

Если ночь 13 января безлунная, то это нечистая сила месяц украла

Считать мелочь в этот день нельзя - это предвещает слезы

Все сны 13 января считаются вещими

Если заболеешь на Старый Новый год, то выздоравливать будешь медленно

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