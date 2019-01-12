Крушение корабля в Турции: спасенные моряки вернулись в Украину [ Редактировать ]
Семеро украинцев - члены экипажа сухогруза, затонувшего в Черном море неподалеку от побережья Турции, - прибыли из Стамбула в Украину, сообщает Укринформ.
В международном аэропорту Одесса моряков встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда.
Прибывшие моряки Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и кок Татьяна Будко пока не комментировали обстоятельств трагедии.
"Пришлось провести около четырех часов в ледяной воде, пока к месту крушения судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибла", - сказал Яценко.
Напомним, 7 января у северного побережья Турции затонуло судно Volgo Balt 214. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли, еще семь человек удалось спасти.
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