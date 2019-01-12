На Старый Новый год, который празднуют в ночь с 13 на 14 января, принято посевать.

Кому можно и нельзя посевать

Посевать ходят мальчики, парни и мужчины. Женщинам это делать запрещено. Ранним утром 14 января они стучатся к соседям и спрашивают разрешения посевать. Далее, по традиции, парни входят в горницу. Это означает, что в современных квартирах посевать нужно не в коридоре или прихожей, а в комнате.

Дети, которых называли "сеятелями", делали вид, что сеют зерно, или обсыпали хозяев, помещение и красный угол (место, где стоят иконы). Для этого надевали рукавицы и прятали в них "пашню" (рожь, пшеницу или ячмень). Иногда вместо рукавиц брали оторванный край старой рубахи. Некоторые сеятели использовали два рукава: один для зерна, а второй для подарков от хозяев. Последние давали гостям выпечку, сладкое и монеты.

Что делать хозяевам во время и после посевания

Когда посевальники заходили в дом, хозяйки просили их разуться и сесть на пороге. Тем временем хозяин отправлялся в сарай и прогонял кур с насеста, чтобы они лучше неслись.

В древности хозяйки ловили зерна фартуками. Они верили, что если дать его потом курам, те будут лучше нестись. Когда дети уходили, зерно собирали в решето. Его давали домашней птице, чтобы пернатые не убегали в чужие дворы.

Посевалки

Во время "посевания" нужно прочесть приговоры и заклинания в виде стихов, в конце которых обычно просят об угощении посевальщиков. Вначале говорят: "Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!", а потом читают приговор.

***

Роди, боже, жито, пшеницу,

Горох, чечевицу, всяку пашницу.

Из одного колосочка будет жита бочка.

Дай тебе Боже, хозяин,

Сынов женить, дочерей замуж отдавать,

Горилки гнать, пива наварить!

В некоторых посевалках идет речь о пуге (плетке) славянских богов Василия, Ильи и Коляды.

Ходит Илья на Василия,

Несет пугу метяную

Туда махнёт и сюда махнёт;

В поле ядро, а в доме добро.

Зароди Боже, жито, пшеницу,

Всякую пашницу!

***

Ходит Коляда по хатам,

Носит пугу житяную.

Где махнет - там жито растёт,

Где не машет - там не бывает.

Сею, сею, посеваю,

С новым годом поздравляю!

Святая Коледа дежу месила,

Пироги пекла и рогатые и богатые.

Вторая Коляда - Зиме серединка.

***

Сеем, сеем, посяваем,

С Новым годом поздравляем,

Чтоб здоровеньки були да гарилочки пили.

Хоть так, хоть не так,

Давай, бабушка, пятак.

Скорейте дарите да нас не барите,

Коротки свитки, померзли лытки.

Коротки пальтушки, постыли пятушки.

Просьбу о подарках меняли, если посевали взрослые, а не дети.

- На телицу, на кудрявую хвостицу, третий для здоровья, - говорили они, трижды бросая зерно.

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