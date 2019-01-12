Завищений оклад керівника системи державних закупівель "Прозорро" завдав збитків на мільйон гривень - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Заробітна плата гендиректора системи держзакупівель "Прозорро" становить майже 100 тисяч гривень на місяць, - про це на своїй сторінці у Facobook повідомив народний депутат Сергій Каплін, з посиланням на звіт Рахункової палати України.
Оклад - за даними відомства - суттєво завищений. Отже, за 2 роки перебування на посаді керівника "Прозорро" - бюджет втратив майже мільйон гривень.
"Вимагаємо прибрати кількасот-тисячну зарплату керівника "Прозорро". Він не справився із своєю задачею і має піти з посади. Наступник має отримувати стільки, скільки отримують прості люди на фабриках і заводах!
Ми вимагаємо навести порядок, за всі ті роки - вперше, порядок у державних закупівлях на місцях і на центральному, республіканському рівні", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, лідер "Соціал-демократичної партії".
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