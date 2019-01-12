На дорогах Кіровоградщини через снігопад у пастці опинилися майже сто людей.

Тільки за цю добу рятувальники визволили із заметів майже вісімдесят автівок - двадцять два легковика, автомобіль швидкої допомоги та більше півсотні вантажівок.

Наразі автошляхи області розчищають понад 100 спецмашин. Рятувальники просять не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а далекобійникам радять перечекати негоду на спеціальних стоянках та майданчиках відпочинку.