На Кіровоградщині у сніговий полон потрапили десятки людей [ Редактировать ]
На дорогах Кіровоградщини через снігопад у пастці опинилися майже сто людей.
Тільки за цю добу рятувальники визволили із заметів майже вісімдесят автівок - двадцять два легковика, автомобіль швидкої допомоги та більше півсотні вантажівок.
Наразі автошляхи області розчищають понад 100 спецмашин. Рятувальники просять не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а далекобійникам радять перечекати негоду на спеціальних стоянках та майданчиках відпочинку.
по теме
Негода в Україні: до боротьби зі снігом долучили військову техніку
7 людей, мікроавтобус та машина "швидкої" на свята ледь не стали заручниками негоди на засніжених трасах Миколаївщини
У Баварії через негоду позакривали школи
Баварію засипало снігом, закриті кілька шкіл - на дорогах замети, транспорт працює з перебоями
Небезпечні гори і засніжені автошляхи: в Карпатах прогнозують потужні заметілі
Сильні снігопади завдали проблем пішоходам і водіям, які ризикнули виїхати за місто - сніг засипав дороги, які до того були вкриті шаром криги
Негода в Україні: десятки населених пунктів залишилися без електрики
Через вітер та налипання снігу без світла в області 91 населений пункт - працюють десятки аварійних бригад
Південний циклон приніс сніг в Україну
Знеструмлені 128 населених пунктів у восьми областях України