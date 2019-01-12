Под Киевом сгорел заброшенный дом культуры (фото) [ Редактировать ]
В селе Горностайполь Киевской области в ночь на субботу, 12 января, произошел пожар. Горело здание неработающего дома культуры. Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.
По данным ведомства, вызов на линию 101 поступил в 21:10.
Пожарные оперативно прибыли на место. Площадь пожара составила около 450 квадратных метров. Поскольку здание было заброшенным, обошлось без пострадавших. Пожарным удалось локализовать возгорание к 22:40, а полностью ликвидировать пожар - в 02:20 12 января.
В результате пожара здание было полностью уничтожено.
Подробности и причины инцидента выясняются.
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