Різдвяна коляда. Студенти одного з львівських вишів організували вертеп і з колядою поїхали на фронт. Вінчували мир, спокій та перемогу для українського війська.

Як все відбувалося, бачив наш кореспондент Геннадій Вівденко.

"Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров’я!"

Колядники у зоні чергування української танкової частини. Тут також командування Операції Об'єднаних сил - з відзнаками до свят:

"Невеличкі солодощі від командувача Об'єднаних Сил, а далі - до бойової підготовки. І разом переможемо. Служимо разом"

"Все не з'їмо, треба берегти фігуру. Бо в танки не проліземо", - жартує Дмитро, командир танкової роти ЗСУ.

Українські танкісти за Мінськими домовленостями відведені на другу лінію оборони. Перебувають у стані постійної готовності, пильнують за технікою. Але не відчувають себе покинутими у місці, як тут кажуть, "секрету".

"Хорошо. Приехали настроение поднимут, споют. Мы же тоже не обидим", - говорить Юрій, механік, водій танкової роти ЗСУ.

В прохолодному ангарі для зберігання бронетехніки стає тепло. Тут збираються танкісти, артилеристи, десантники бойового резерву Об'єднаних сил.

Командувач - також серед бійців та офіцерів.

"Кожен боєць відчуває підтримку з великої землі, з нашої сильної України і розуміє, що він не один. Що нас поєднує у боротьбі з російським агресором наша культура, наша духовність і загальна жага до перемоги", - зазначив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

За цю добу противник намагався прорватися на Донецькому напрямку.

"Їхня провокація щодо покращення тактичного становища - не вдалася. Отримавши гідну відсіч, він відступив, певною мірою, понісши втрати", - наголосив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

В той же час бійці дослуховують святковий вертеп.

"Реально, круто! Очень хорошо сделано!", - говорить Михайло, боєць ЗСУ.

"Ми хотіли підтримати наших бійців і сказати, що ми всі разом. Ми переможемо разом", - зазначила Лілія, учасник фронтового вертепу.

Вистава вже котрий рік на фронті. Сценарію - сотні років. Але львівські студенти трансформували за духом часу - у виставі присутній український воїн. Символ народження Іісуса - як народження нової України.

"Народження символізує мир, добро, спокій. Але й в даному випадку - і перемогу", - наголосив Юрій Мурін, організатор фронтового вертепу.

Далі хлопці та дівчата поїдуть на південний фланг визвольної боротьби. Їх чекають Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Маріуполь. Вертепний тиждень на фронті триває.