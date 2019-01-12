Львівські студенти організували вертеп на передовій [ Редактировать ]
Різдвяна коляда. Студенти одного з львівських вишів організували вертеп і з колядою поїхали на фронт. Вінчували мир, спокій та перемогу для українського війська.
Як все відбувалося, бачив наш кореспондент Геннадій Вівденко.
"Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров’я!"
Колядники у зоні чергування української танкової частини. Тут також командування Операції Об'єднаних сил - з відзнаками до свят:
"Невеличкі солодощі від командувача Об'єднаних Сил, а далі - до бойової підготовки. І разом переможемо. Служимо разом"
"Все не з'їмо, треба берегти фігуру. Бо в танки не проліземо", - жартує Дмитро, командир танкової роти ЗСУ.
Українські танкісти за Мінськими домовленостями відведені на другу лінію оборони. Перебувають у стані постійної готовності, пильнують за технікою. Але не відчувають себе покинутими у місці, як тут кажуть, "секрету".
"Хорошо. Приехали настроение поднимут, споют. Мы же тоже не обидим", - говорить Юрій, механік, водій танкової роти ЗСУ.
В прохолодному ангарі для зберігання бронетехніки стає тепло. Тут збираються танкісти, артилеристи, десантники бойового резерву Об'єднаних сил.
Командувач - також серед бійців та офіцерів.
"Кожен боєць відчуває підтримку з великої землі, з нашої сильної України і розуміє, що він не один. Що нас поєднує у боротьбі з російським агресором наша культура, наша духовність і загальна жага до перемоги", - зазначив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.
За цю добу противник намагався прорватися на Донецькому напрямку.
"Їхня провокація щодо покращення тактичного становища - не вдалася. Отримавши гідну відсіч, він відступив, певною мірою, понісши втрати", - наголосив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.
В той же час бійці дослуховують святковий вертеп.
"Реально, круто! Очень хорошо сделано!", - говорить Михайло, боєць ЗСУ.
"Ми хотіли підтримати наших бійців і сказати, що ми всі разом. Ми переможемо разом", - зазначила Лілія, учасник фронтового вертепу.
Вистава вже котрий рік на фронті. Сценарію - сотні років. Але львівські студенти трансформували за духом часу - у виставі присутній український воїн. Символ народження Іісуса - як народження нової України.
"Народження символізує мир, добро, спокій. Але й в даному випадку - і перемогу", - наголосив Юрій Мурін, організатор фронтового вертепу.
Далі хлопці та дівчата поїдуть на південний фланг визвольної боротьби. Їх чекають Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Маріуполь. Вертепний тиждень на фронті триває.
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