У Харкові обвалився недобудований торгівельний павільйон. Постраждали троє людей. Хто винен в руйнуванні і де саме власник приміщення - подробиці знає Світлана Шекера.

Невеличкий базарчик біля станції метро "імені Олександра Масельського". Недобудований торговельний павільйон обвалився близько восьмої вечора. Спочатку впав металевий каркас, зверху його накрив дах. Під завалами зі снігу й металу опинилися випадкові перехожі.

"Парень, девушка и ребенок. Лет 7-8. У девушки у одной, вообще, нога повернута в другую сторону, парень без сознания, девушка орет. Ребенок. А мужчина, вообще, под снегом оказался. Они ж начали его вытаскивать, конструкцию держать, надо ж было поднимать это все".

"Мама ребенка прикрыла грудью, лицо порезала. В общем, под толщей снега обломилось недостроенное здание, которое готовились, скорее всего, на весну достраивать".

Півсотні рятувальників почали відкопувати людей.

"Давай, поднимай!"

З-під завалів визволили трьох жінок.

"По приїзду було встановлено, що так, на торгівельному майданчику були обрушені металеві конструкції, а також металеві перегородки - вони впали і під цими перегородками, а також під конструкцією знаходиться троє людей. Попередньо, зі слів людей, це були 3 жінки і 1 чоловік. Наші рятівники їх дістали з-під цих конструкцій і передали лікарям швидкої допомоги", - повідомив Ігор Лупандін, помічник начальника управління ДСНС України в Харківській області.

Три жінки й нині у лікарні. Медики кажуть - у них забиття, в однієї рана й перелом кісток обличчя, ще в одної - травма хребта. У поліції наразі розшукують власника павільйону. Відкрили кримінальне провадження.

"Порушення вимог законодавства про з підвищеною небезпекою, і службова недбалість. Встановлюється законність торгівельних павільйонів, які розташовані на території ринку, та встановлюються власники вказаних павільйонів", - повідомив Олександр Жидков, старший слідчій слідчого управління ГУНП в Харківській області.

За попередніми висновками, конструкція обвалилася під вагою снігу. Тож сьогодні зранку налякані підприємці полізли на дахи своїх магазинів чистити сніг. А його за ніч випало ще більше.