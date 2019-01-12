"Нову радість" заспівали за кордоном. Зокрема, в Лондоні почали колядувати ще перед Різдвом. Кажуть - це у них щорічна традиція.

Цього разу "Нова радість" зібрала три десятки представників української діаспори. Більшість із них - молодь з української скаутської організації "Пласт". Окрім того, відому українську колядку заспівали й у Відні, і у польському Прошовіце, і у німецькому Карлсруе.

Саме так масштабно відбувся цього року "Вертеп-фест" - флешмоб, який започаткували у Харкові три роки тому. Нині - колядка лунала у шістдесяти українських міста.

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ХАРКІВ

У центрі Харкова учасники "Вертеп-фесту" пригощаються польовою кашею та чаєм. Ці діти - приїхали із Попасної Луганської області. Кажуть, колядують і вдома.

"Мы вечером собираемся - самые близкие люди, ходим, колядуем. Поздравляем людей, приносим в город хорошее настроение", - говорить Єлизавета Рудська, учасниця "Вертеп-фесту".

Просто на вулиці діти й дорослі роблять кутю.

"На два дні Харків поринає в атмосферу чарівності. І більше ніж тисяча учасників, майже 100 колективів, 60 локацій подарують Харків'янам гарні пісні, надихнуть традиціями, а також гарними побажаннями на весь 2019 рік.

Серце України б'ється саме тут - на Харківщині у ці дні. І я впевнена, що воно достатньо велике, для того щоб цим добром радістю і єдністю поділитися з усіма українцями", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

У супроводі оркестру колона учасників рушила головною вулицею міста. А на площі Свободи тисяча вертепників разом із харків'янами заспівали.

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ЗАПОРІЖЖЯ

У Запоріжжі люди прийшли до головної ялинки на центральній площі міста, аби сповістити про "Нову радість". Ті, хто не знав слів, отримали шпаргалку.

"Я вперше тут. Але я вивчу обов'язково! Бо це ж, це ж така радість. Я пишаюся цим, що в нас у Запоріжжі оце таке почалося", - говорить Валентина Рожко, учасниця акції.

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МИКОЛАЇВ

Близько сотні миколаївців - від дітей до пенсіонерів - долучились до флешмобу. Відому на весь світ колядку у серці міста виконав професійний хор. З ним співали і численні перехожі.

"Для меня это особый праздник. Мы собрались не просто так, а чтобы объединить нашу страну. Именно эта колядка должна объединить нас всех в тот момент, когда у нас в стране война. Это нас сближает", - зазначила Софія Радкевич, учасниця флешмобу.

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КРОПИВНИЦЬКИЙ

У Кропивницькому колядували майже півтисячі дітей. Учні п'яти музичних шкіл та з десяток вокальних гуртків міста заспівали і передали вітання всій Україні:

"Діти з Кропивницького колядують всій Україні. Миру, добра, щастя!"

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УЖГОРОД

Від самого ранку колядують і в Ужгороді. На Народній площі розгорнули наметове містечко. Людей частують гарячим чаєм і глінтвейном. Зі сцени біля ялинки пролунала "Нова Радість" на закарпатський лад. Містяни навіть пустилися в танок.

"П'ять країн світу приєдналися до цієї акції, виконували одну і ту саму колядку, але на різні мотиви. Нам ближче до душі був наш закарпатський варіант", - підкреслила Неля Швагер, керівник народного хору.