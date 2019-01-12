В течение текущих суток пророссийские оккупанты на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Противник открывал огонь из боевых машин пехоты по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении", - говорится в сводке.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что боевики понесли потери.