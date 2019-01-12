Война на Донбассе: враг ударил из БМП по украинским позициям [ Редактировать ]
В течение текущих суток пророссийские оккупанты на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Противник открывал огонь из боевых машин пехоты по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении", - говорится в сводке.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что боевики понесли потери.
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