В Черниговской области в аварию попал пассажирский автобус "Киев-Москва". Доехав до Козелецкого района, автобус слетел с трассы и опрокинулся. Помощь врачей понадобилась троим пассажирам, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В автобусе находились 17 человек. Одну пассажирку пришлось госпитализировать в Козелецкую районную больницу.

Женщина пострадала в аварии, но угрозы для жизни нет. Позднее в медучреждение обратились еще двое пассажиров автобуса.

Как сообщают в полиции, водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и привело к аварии. Ведется расследование.

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