В Черниговской области перевернулся автобус "Киев-Москва" (фото) [ Редактировать ]
В Черниговской области в аварию попал пассажирский автобус "Киев-Москва". Доехав до Козелецкого района, автобус слетел с трассы и опрокинулся. Помощь врачей понадобилась троим пассажирам, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В автобусе находились 17 человек. Одну пассажирку пришлось госпитализировать в Козелецкую районную больницу.
Женщина пострадала в аварии, но угрозы для жизни нет. Позднее в медучреждение обратились еще двое пассажиров автобуса.
Как сообщают в полиции, водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и привело к аварии. Ведется расследование.
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