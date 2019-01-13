В Киеве на глазах у родителей парень выпал из 24 этажа (фото) [ Редактировать ]
В Киеве из 24 этажа жилого дома по адресу Дмитриевская, 59, выпал парень. Смерть от падения с высоты наступила мгновенно.
Об этом сообщает "Информатор".
В момент трагедии в квартире вместе с парнем находились его родители. Они не смогли объяснить такой поступок сына. Добавив, что в момент происшествия он был трезвым. Прибывшие на вызов медики оказались бессильны. Смерть от падения наступила мгновенно.
На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия установит следствие.
Не так давно жители 14-этажки в Кривом Роге обнаружили между подъездами тела молодой женщины и маленького ребенка, по виду 3-4 лет. Позже выяснилось, что женщина - мать малыша.
по теме
Убийство сотрудника Госохраны в Киеве: подозреваемый сдался полиции
Полиции сдался мужчина, подозреваемый в убийстве ударом в голову 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны в центре Киева
Мужчина поскользнулся на льду и умер
В Киеве мужчина поскользнулся на льду и умер
ДТП в Харькове: эксперты назвали скорость машины Зайцевой
В суде рассмотрели результаты экспертизы, проведенной в Днепре по требованию адвоката одного из обвиняемых
Убийство сотрудника Госохраны: подозреваемому избрали меру пресечения
В суде избрали меру пресечения Петру Очеретяному, задержанному по подозрению в убийстве сотрудника Управления госохраны
Парень отомстил бывшей девушке и умер
Выжившая девушка подала иск в суд после страшной трагедии, в которой погибли несколько человек