В Киеве из 24 этажа жилого дома по адресу Дмитриевская, 59, выпал парень. Смерть от падения с высоты наступила мгновенно.

Об этом сообщает "Информатор".

В момент трагедии в квартире вместе с парнем находились его родители. Они не смогли объяснить такой поступок сына. Добавив, что в момент происшествия он был трезвым. Прибывшие на вызов медики оказались бессильны. Смерть от падения наступила мгновенно.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия установит следствие.

Не так давно жители 14-этажки в Кривом Роге обнаружили между подъездами тела молодой женщины и маленького ребенка, по виду 3-4 лет. Позже выяснилось, что женщина - мать малыша.