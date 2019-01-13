Полицейские задержали 240 человек на акциях протеста движения "желтые жилеты" во Франции. Об этом информирует BFMTV.

156 из них были задержаны в Париже. По данным телеканала, 200 человек по всей стране помещены под стражу.

В некоторых городах, включая Париж, акции протеста сопровождались беспорядками. По данным французской полиции, всего в демонстрациях приняли участие 84 тысячи человек.

Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.