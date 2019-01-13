На Донбассе украинские бойцы ответили на обстрелы боевиков [ Редактировать ]
Пророссийские боевики и российские оккупационные войска на Донбвссе три раза нарушили режим прекращения огня.
Противник открывал огонь из БМП-1 по позициям ВСУ в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевки на Донецком направлении, сообщает пресс-центра ООС.
Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 12 января от ответного огня украинских бойцов один оккупант погиб и один получил ранения.
С начала суток, 13 января, враг огонь не открывал.
"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ООС.
Ранее мы сообщали о том, что боевики понесли потери.
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