В Украине появились две партии и общественная организация "Оппозиционный блок – Партия мира и развития", "Всеукраинский оппозиционный блок" и ОО "Оппозиционный блок". Это технические клоны некогда известного политического проекта.

Об этом "Украинским Новинам" сообщил народный депутат Украины Александр Нечаев ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

По его словам, "Индустриальная партия Украины" 22 декабря 2018 года была переименована в "Оппозиционный блок – Партия мира и развития". Председателем партии является сотрудник "Метинвеста", принадлежащего Ахметову - Виталий Кисель.

"Всеукраинский оппозиционный блок" был зарегистрирован Минюстом 28 декабря 2018 года путем переименования партии "Украинская перспектива". Ее председателем был и остается Владимир Заклецкий – адвокат из Кривого Рога, близкий к мэру города Юрию Вилкулу и его сыну, Александру Вилкулу, который собирается стать кандидатом в президенты от Ахметова.

В декабре 2018 года в Днепропетровске входящая в орбиту Вилкула общественная организация изменила свое название на "Оппозиционный блок". Как и все другие изменения, это также было зарегистрировано Минюстом в конце декабря 2018 года.

Такая оперативность и синхронность в принятии решений Минюстом в предпраздничные дни может показаться удивительной. Но если вспомнить, что министр юстиции Павел Петренко является другом юности Яценюка, и своим местом обязан именно лидеру "Народного фронта", а самого Яценюка активно поддерживает Ринат Ахметов, то все становится ясно. И также ясно и то, что Ринат Ахметов делает это в интересах и по просьбе Петра Порошенко, которого абсолютно не устраивает появление единого кандидата от Юго-Востока.

Очевидно, что власть создала "зеленый коридор" для многочисленных организаций, подконтрольных "крылу Ахметова". Цель таких махинаций ― ввести в заблуждение избирателя, "размыть" электорат, оттягивая голоса у единственной реальной оппозиционной силы ― "Оппозиционной платформы - За жизнь". Совершенно очевидно, что главное лицо, заинтересованное в снижении поддержки кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - это Петр Порошенко.

Рейдерский план, направленный на то, чтобы переманить избирателей Юрия Бойко, провалился. Это очевидно, если посмотреть на результаты социологических исследований. Президентский рейтинг Юрия Бойко за декабрь вырос на 0,7% - до 11,8%, а рейтинг Вилкула не превышает уровня статпогрешности - 1,9%. И теперь союз Вилкула – Петренко – Яценюка - Ахметова - Порошенко борется не за высокие результаты технического кандидата Вилкула, а для того, чтобы отобрать побольше голосов у единого кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, выполняя грязный политический заказ власти, - отметил депутат Нечаев