Полиция вторые сутки не может найти похищенного в "покровском квартале" Николая Куликова.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила его невеста Анастасия Смалушок.

"Прошло почти 48 часов с момента похищения Коли, мы видим работу полиции, получаем помощь от друзей, знакомых, и просто желающих её оказать, мы даже подумать не могли, что вас будет так много, спасибо! К сожалению, пока у нас нет новостей, не было выдвинуто никаких требований, нет никаких зацепок, мы перевернули уже весь город и нет никаких следов. Поэтому, сейчас самое главное, продолжать распространять информацию и не дать этому делу утихнуть", - написала она.

Также она обратилась с просьбой ещё раз всмотреться в лица похитителей и в приметы автомобиля..

"Если вы что-то увидите, просьба звонить/писать +380 (98) 716 96 96. Коля был одет в чёрную куртку, серый спортивный костюм Puma и чёрные ботинки", - сообщила Анастасия.

Недавно в горах спустя несколько дней после пропажи нашли туриста.