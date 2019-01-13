Спасатели предупреждают о лавинах в Карпатах [ Редактировать ]
В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей 13-14 января ожидается третий уровень снеголавинной опасности.
Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Ранее мы писали, что турист заблудился в горах. Его нашли только через 4 дня поисков.
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