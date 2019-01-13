Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УКУ "Нарушение правил безопасности" по факту масштабного пожара на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше. Об этом сообщается на странице полиции Ивано-Франковской обл. в Facebook.

Правоохранители информируют, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УКУ ("Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступления других тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего")", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Причины возникновения пожара и убытки устанавливаются. Пострадавших нет.

Как сообщалось, вечером 12 января загорелся корпус № 424 на заводе ООО "Карпатнефтехим" в Калуше. После прибытия на место происшествия спасатели установили, что происходит факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 кв. метров и высотой 15 метров.

Инженерно-техническим персоналом в 21:15 было осуществлено перекрытие задвижек подачи сырья на вводе в установку. Для охлаждения производственной установки и соседних сооружений осуществляется подача водяных стволов. В 23:48 12 января пожар был локализован.

Напомним, городе Калуш Ивано-Франковской области загорелся олефиновый завод "Карпатнефтехим".