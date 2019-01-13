13 января, около 9:45, на пересечении улиц Святослава Храброго и Сечевых Стрельцов случилось ДТП. Грузовой автомобиль въехал в трамвай маршрута № 5.

Пострадала пассажир трамвая, пишет "Информатор".

По словам сотрудников "Днепровского электротранспорта", трамвай ехал на зеленый. Женщина, которая находилась в трамвае, во время ДТП ударилась бедром и ключицей. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу № 16.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что у грузового автомобиля МАЗ отказали тормоза. На месте работает патрульная полиция. Движение электротранспорта приостановлено.

Ранее сообщалось, что мужчина получил пулю из-за танца.