Светлана Лобода устроила выволочку сотрудникам аэропорта "Шереметьево" [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России устроила скандал и поругалась с сотрудниками московского аэропорта "Шереметьево". Поп-звезда осталась недовольна качеством обслуживания в VIP-зале.
На видео конфликт снял очевидец.
По словам свидетеля конфликта, певицу должны были забрать у паспортного контроля по прилёту в Москву. Однако ее никто не встретил и Лобода была вынуждена пешком идти до VIP-зала. Попавший на видео разговор закончился тем, что певица пообещала привлечь своих знакомых разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником.
"Мне не нужны ваши извинения, мне нужен профессионализм в работе", - заявила сотрудникам VIP-зала Лобода.
Ранее мы писали, что Лобода снова попала в больницу.
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