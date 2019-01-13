Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России устроила скандал и поругалась с сотрудниками московского аэропорта "Шереметьево". Поп-звезда осталась недовольна качеством обслуживания в VIP-зале.

На видео конфликт снял очевидец.

По словам свидетеля конфликта, певицу должны были забрать у паспортного контроля по прилёту в Москву. Однако ее никто не встретил и Лобода была вынуждена пешком идти до VIP-зала. Попавший на видео разговор закончился тем, что певица пообещала привлечь своих знакомых разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником.

"Мне не нужны ваши извинения, мне нужен профессионализм в работе", - заявила сотрудникам VIP-зала Лобода.

Ранее мы писали, что Лобода снова попала в больницу.