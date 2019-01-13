13 січня, в неділю, прихильники ПЦУ у селі Красноволя Колківського благочиння завадили звершити Божественну літургію, яку планував очолити керуючий Волинською єпархією Української Православної Церкви єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. Активісти перекрили вхід у місцевий Свято-Михайлівський храм, перешкодивши зайти всередину навіть настоятелю громади – протоієрею Андрію Геналюку, повідомляється на сайті Волинської єпархії.

Священик на той час розпочав звершувати проскомідію, однак вийшов на двір на галас, який було счинено назовні. Всередину отець Андрій потрапив лише згодом, під супроводом сільського голови та місцевого декана від Київскього патріархату.

Зі слів настоятеля громади, активісти були налаштовані різати замки на дверях храму. Однак, вчинивши тиск на отця Андрія, агресивно налаштовані люди відібрали у священика ключі від дверей.

Після довгих дискусій, компромісу так і не вдалось знайти. Збоку прихильників ПЦУ лунали образи та погрози на адресу духовенства та віруючих УПЦ. У підсумку, на дверях храму було змінено замки, а Богослужіння так і не відбулось. Духовенство та віряни УПЦ, які прийшли на молитву, були вимушені їхати у сусіднє село, де, в місцевому храмі, їм таки вдалось помолитись за недільною Літургією.

На місце події прибуло кілька екіпажів поліції. Правоохоронці зафіксували правопорушення та прийняли відповідну заяву від настоятеля храму.

Волинська єпархія УПЦ заявляє про невідкладну юридичну реакцію у відповідь на дії тих, хто ініціював та сприяв захопленню Свято-Михайлівського храму села Красноволя.