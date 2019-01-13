Обрезание Господне 14 января: что обязательно нужно сделать женщинам [ Редактировать ]
В начале года православные верующие смогут отметить сразу несколько важных церковных событий, в том числе и Обрезание Господне. В 2019 году это событие состоится 14 января. В этот день каждый желающий сможет посетить храм и вознести молитвы Господу.
Обрезание Господне: история праздника
Согласно писанию, обрезание Господне являлось для древних иудеев принадлежностью к богоизбранному народу. В то время необрезанный не был посвящен Богу и считался иноверным. Также отмечается, что ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.
Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны. Праздник Обрезания для христиан важен тем, что Иисус принял обрезание, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что он был истинным человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики.
Традиции и обряды праздника Обрезание Господне
Многие задаются вопросом - когда праздник Обрезание Господне. Оказывается, что этот день соединяется с почитанием святителя Василия Великого – 14 января. В храмах обычно проводится богослужение: всенощное бдение и торжественная часть утрени (полиелей). Совершается литургия Василия Великого и читается Иисусова молитва. Кроме того, в этот день отмечается Старый Новый год. В ночь на 14 января девушки гадают. Утром парни посевают зерном по домам и поют обрядовые песни - засевалки, о которых мы писали ранее.
Приметы на Обрезание Господне
- Яркое солнце в этот день предвещает богатый урожай фруктов и ягод.
- Деревья в инее – примета хорошего урожая зерновых культур.
- Загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно исполнится.
- Человек, который родился на Обрезание Господне, проживет жизнь в достатке.
- Надеть обновку 14 января – весь год будет удачным.
Читайте также, что нельзя делать в день Обрезания Господнего 14 января.
по теме
Обрезание Господне 2019: что нельзя делать 14 января
14 января в Украине отмечается с разнообразием традиций, поскольку в этот день празднуется Старый Новый год, Обрезание Господне и праздник Василия
Приметы на 12 января: что категорически нельзя делать
12 января отмечается День Анисьи зимней (Онисьи желудочницы)
Собор Пресвятой Богородицы 8 января: что обязательно нужно сделать женщинам
8 января, отмечается Собор Пресвятой Богородицы
Приметы на 8 января: что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы
8 января отмечается большой праздник - Собор Пресвятой Богородицы
Приметы на Рождество: как привлечь удачу
К приметам на Рождество во все времена относились с особым вниманием и почтением