В начале года православные верующие смогут отметить сразу несколько важных церковных событий, в том числе и Обрезание Господне. В 2019 году это событие состоится 14 января. В этот день каждый желающий сможет посетить храм и вознести молитвы Господу.

Обрезание Господне: история праздника

Согласно писанию, обрезание Господне являлось для древних иудеев принадлежностью к богоизбранному народу. В то время необрезанный не был посвящен Богу и считался иноверным. Также отмечается, что ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны. Праздник Обрезания для христиан важен тем, что Иисус принял обрезание, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что он был истинным человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики.

Традиции и обряды праздника Обрезание Господне

Многие задаются вопросом - когда праздник Обрезание Господне. Оказывается, что этот день соединяется с почитанием святителя Василия Великого – 14 января. В храмах обычно проводится богослужение: всенощное бдение и торжественная часть утрени (полиелей). Совершается литургия Василия Великого и читается Иисусова молитва. Кроме того, в этот день отмечается Старый Новый год. В ночь на 14 января девушки гадают. Утром парни посевают зерном по домам и поют обрядовые песни - засевалки, о которых мы писали ранее.

Приметы на Обрезание Господне

Яркое солнце в этот день предвещает богатый урожай фруктов и ягод.

Деревья в инее – примета хорошего урожая зерновых культур.

Загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно исполнится.

Человек, который родился на Обрезание Господне, проживет жизнь в достатке.

Надеть обновку 14 января – весь год будет удачным.

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