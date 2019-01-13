В Египте продлили действие чрезвычайного положения [ Редактировать ]
Парламент Египта 13 января продлил действие чрезвычайного положения в стране на три месяца. Соответствующее решение вступает в силу с 15 января. Об этом сообщает Al Youm As Sabi.
Так, депутаты приняли решение главы государства большинством – двумя третями голосов.
Вооруженным силам и МВД отдали приказ "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".
Решение вступит в силу от 1:00 15 января.
Напомним, 28 декабря возле Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус.
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