До чотирьох збільшилася кількість загиблих унаслідок вибуху пекарні у Парижі. У прокуратурі столиці повідомили - сьогодні під завалами знайшли ще одне тіло жінки. На місці працювали 30 рятувальників, вони шукали ще потенційних жертв.

Напередодні у самому центрі Парижа потужний вибух знищив пекарню. За попередньою версією, до вибуху призвів витік газу. Унаслідок пожежі загинула іспанська туристка та двоє пожежників. Значної шкоди зазнали сусідні будівлі.

"З двадцяти п'яти евакуйованих будівель - 12 мають структурні пошкодження. Архітектурна служба та поліція продовжують обстеження цих споруд. Зараз доступ туди неможливий. Тому тамтешні мешканці потребуватимуть підтримки впродовж довгого часу", - наголошує Дельфіна Бірклі, голова району №9.