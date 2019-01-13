Як розпочати власний бізнес, навчитися новій професії та взагалі адаптуватися до мирного життя?

Для колишній бійців діє нова програма "Україна - Норвегія" - її запровадив уряд скандинавської держави. Чому саме ця країна вирішила допомогти? А також - про успіхи та труднощі проекту - в сюжеті наших кореспондентів.

Авдіївка, Красногрівка, 25 окрема повітрянодесантна бригада. Після служби на сході країни Олег Бабич повернувся до рідного Лиманського району на Одещині. Розповідає: після пережитого у фронтовій зоні багатьом військовим дуже складно адаптуватися у мирному житті.

"Як би вам сказати: людина, яка повернулася з війни, в неї другий світогляд. Може, погляд сумний, може мовчазний, людина замкнулася - її треба вирвати з її кола, повертати у суспільство. Хай собі живуть, приносять користь", - говорить Олег Бабич, демобілізований військовослужбовець ЗСУ.

Донька чоловіка - Любов - розказує: повернувшись додому, батько й сам кілька місяців був ніби у прострації. Але на допомогу прийшл а програма, яку в Україні майже по всіх Областях реалізує уряд Норвегії. Це проект соціальної адаптації військовослужбовців та членів їхніх сімей.

"Я почала їздити на ці курси, почала йому все це розказувати, він загорівся, він мені в усьому допомагав, ночами зі мною сидів, писав, вираховував, він все це робив: все - ожив!", - розповідає Любов Бабич, випускниця проекту "Україна - Норвегія".

Курси - це три місяці безкоштовного навчання. Іноземні та вітчизняні фахівці викладають, зокрема, правові дисципліни, економіку, менеджмент підприємницької діяльності. Роз'яснюють навіть елементарні речі. Все - для того, щоб випускник або знайшов доходну роботу, або ж заснував власний бізнес.

"Він бажає почати свою справу - він знає якій перелік документів у нього повинен бути, до кого він приходить і як розмовляє, він все це "пішим по-льотному", як то кажуть, проходить: весь алгоритм початку свої справи!", - розповідає Сергій Тронько, регіональний представник проекту "Україна - Норвегія".

Водночас, випускники проекту захищають власні бізнес-плани, та якщо пощастить - знаходять фінансування для старту. Любові Бабич, наприклад, допомогла місцева влада. Жінка мріє про ферму. Купила десять овечок, два роки планує їх тільки розводити. Проте бринзу - вже продає.

"Я хочу розширити своє стадо до 50 голів, щоб я мала смогу різати і продавати м'ясо. В мене буде особливість в тому, що корма у нас всі натуральні, ніякої "хімії" ми їм не даємо", - зазначила Любов Бабич, випускниця проекту "Україна - Норвегія".

"На дев'ятнадцятий рік у нас - розширення, будівництво - отже, робота!"

Єдине, скаржаться представники соціальної програми, місцеві органи влади не завжди готові фінансувати бізнес-починання учасників бойових дій. Тому просять чиновників звернути на це увагу. Адже, зазвичай ідеться про відносно невеликі гроші, які в подальшому можуть змінити людську долю.