В воскресенье, 13 января, сотрудники Киевской прокуратуры, совместно с СБУ и Подольским управлением полиции, задержали двух человек, подозреваемых в заказе и организации похищения предпринимателя под Киевом.

По данным прокуратуры, заказчиками оказались 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего. Злоумышленникам было известно, что после переезда из Донецкой области в 2014 году семья потерпевшего оставила на неподконтрольной территории свой бизнес и имущество. Поэтому они решили похитить одного из членов семьи, чтобы заставить их переоформить бизнес и имущество на новых владельцев.

Для этого они подыскали исполнителя, который за 3600 долларов США согласился совершить преступление. В ходе контроля за его совершением правоохранители задокументировали факт передачи исполнителю авансового платежа в сумме 600 долларов США.

По данным пресс-службе, у задержанных изъяли деньги для оплаты похищения, пистолет Макарова, мобильный телефон, а также пенсионное удостоверение бывшего сотрудника ГУ СБУ в Донецкой области.

Также у одного из задержанных нашли пенсионное удостоверение бывшего сотрудника ГУ СБУ в Донецкой области.

В отношение задержанных готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц и незаконное хранение оружия). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы также сообщали, что сестра похищенного сообщила в Facebook, что Куликов живой и находиться с семьей.