Десять разів від початку доби бойовики відкривали вогонь і порушували режим перемир'я на сході України. Один український військовий отримав поранення.

Здебільшого найманці вели вогонь із піхотного озброєння на ділянці поблизу Донецька. Загострення фіксують і на лінії зіткнення в районі Бахмутськоі траси. Там побував наш воєнкор Геннадій Вівденко.

На лінії оборони біля річки Сіверський Донець тривають бої. Бойовики посилилися батальйоном "Призрак". Відтоді почали постійно провокувати бійців.

"Мы находимся в "горячем цехе" - Кримское, Луганское область. Весело каждый день. У них ротации каждые 10-15 дней, новые приходят", - розповідає позивний "Каспар", військовослужбовець Збройних Сил України.

Днями цю позицію намагалася атакувати група снайперів. Зза даними розвідки - це кадрові військові фахівці. Нашим піхотинцям вдалось їх вгомонити.

"Ми відповідаємо тоді, коли вони розпочинають обстрілювати. А так ми ведемо себе спокійно, дотримуємося мирних угод. Близько підходять, починають нас обстрілювати", - говорить Василь, військовослужбовець Збройних Сил України.

Тримати оборону доводиться в складних погодних умовах - щодня відкопувати траншеї від снігу. Але піхотинці відшукують і "плюси".

"В чем то погодные условия помогают - видно противника, слышно противника. Перемещение идет ночью, когда мороз - очень слышно", - розповідає Віталій, військовослужбовець Збройних Сил України.

По сусідах цієї ж доби бойовики стріляли із БМП. Саме на цій ділянці наша розвідка зафіксувала активність ворога. До лінії зіткнення противник підтягнув три танки.

Тут додатково укріпилися мішками на випадок нападу противника, повністю владнали фортифікаційні споруди. І ще можна додати - це танко-небезпечний напрямок. На цій ділянці Луганської області.