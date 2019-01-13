Невдале пограбування! У Черкасах крадію металу знадобилась допомога рятувальників.

Зранку чоловік нишпорив технічним поверхом у пошуках металу і провалився у вентиляційну шахту. На рівні дев'ятого поверху крадій-невдаха застряг і вибратись самостійно не зміг.

Дивний шурхіт насторожив жильців, тож вони викликали поліцію. Однак дістати чоловіка з шахти не змогли і правоохоронці. Аби його витягти черкаським рятувальникам знадобилося більше двох годин та безліч спеціального обладнання. Єдиним дієвим шляхом стало - пробити діру до вентиляції через стіну однієї з квартир. Її власники на це погодились. І як тільки чоловіка врятували з пастки - його одразу передали медикам. А вже після одужання ним займатиметься поліція.

"За допомогою перфоратора, бензоріза, гідравлічних ножиць потихеньку пробивалися отвори і дірки, постійно велася розмова з ним, щоб він не губився - і так години за дві його було витягнуто", - розповів Олександр Шаповал, командир відділення першої пожежно-рятувальної частини.