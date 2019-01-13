С 2014 года на Донбассе зарегистрировано 269 случаев гибели гражданских лиц в результате подрыва на минах и неустановленных взрывных устройствах. Еще 564 человека получили ранения.

Среди пострадавших - 125 детей, из которых 27 погибли.

В том числе за последние 3 месяца зафиксировано 17 случаев подрыва населения на минах и взрывоопасных остатках войны, из них два - на подконтрольной Украине территории.

"Вследствие упомянутых подрывов 8 человек погибли, из них 3 детей, и 13 человек получили ранения, в том числе 3 детей", - сообщили в управлении противоминной деятельности.

Ранее мы сообщали, что оккупированный Донбасс под ударом "химатаки".