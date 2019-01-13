Васильев день 14 января: традиции и суеверия [ Редактировать ]
14 января в Украине тройной праздник. Христиане восточного обряда празднуют Василия Великого, Обрезание Господне и первый день нового года по старому стилю.
Об истории праздника и традициях в этот день Василий Великий - архиепископ Кесарии Кападокийской, вселенский учитель церкви (IV век нашей эры). 14 января чествуют его память. Церковные источники характеризуют Василия Великого как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни. Именно ему принадлежит высказывание: "Сколько отнимешь от тела, столько добавишь силы души".
Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядом было засевания жилищ зерном. Первый посевальщик на Новый год, как правило, приносит в дом счастье. Считается, что девушки счастья не приносят, так что и засевать им не годится. Особенность богослужения в этот день заключается в том, что совершается литургия, написанная самим святителем.
Она - первая из десяти божественных литургий, служение которых установлено в определенные дни года. Порядок, содержание и чин литургии Василия Великого отличаются от литургии Иоанна Златоуста более объемными молитвами и протяженной мелодикой песнопений. Васильев вечер, 13 января, отмечается народными гуляниями.
В этот праздник люди ходят в гости поздравлять друг друга, носят угощения. Этот праздник считается благоприятным периодом для молитв. Люди верят, что Господь в этот день прислушивается к просьбам людей.
Они просят в молитвах о счастье, здоровье и благополучии для себя и близких людей. В некоторых домах в этот день принято устанавливать обрядовый сноп из колосьев прошлогоднего урожая - дидух. Его размещают в самом видном углу дома. Дидух символизирует дух нового урожая. В конце святочных праздников сноп сжигают.
Узнайте также, что нельзя делать в Васильев вечер.
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