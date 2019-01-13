Миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи оккупированных Енакиево и Луганска тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями и сосредоточенное за пределами определенных мест хранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС со ссылкой на данные миссии ОБСЕ.



По данным миссии, беспилотник зафиксировал на северо-востоке от Донецка вооружение, которое принадлежит сепаратистам.

Неподалеку от Софиевки были обнаружены три самоходных гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм), 5 танков (три T-72 и два T-64), а также одна противотанковая пушка (МТ-12 Рапира, 100 мм) .

Ранее мы сообщали, что оккупированный Донбасс под ударом "химатаки".