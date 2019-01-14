На 84-м году жизни скончался известный российский актер, постановщик, педагог и заслуженный деятель культуры Евгений Радомысленский.

Об этом рассказала ректор Института современного искусства Ирина Сухолет, сообщает ТАСС.

Прощание с великим актером состоится 15 января в 11:00 в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание пройдет в храме архангела Михаила, похороны - в этот же день на Троекуровском кладбище.

"Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело... 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И, казалось, так будет всегда..." - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось о смерти известного актера из сериала "Доктор Кто".