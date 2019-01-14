14 января в Украине отмечают тройной праздник. Христиане восточного обряда празднуют Василия Великого, Обрезание Господне и первый день нового года по старому стилю.

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") и Григорианского календаря (того, по которому сейчас живет весь мир). Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней.

Старый Новый год - это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два "Новых года" - по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе "допраздновать" самый любимый праздник.

Обрезание Господне ежегодно отмечается 14 января. Полное название этого праздник звучит так: По плоти обрезание Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Стоит отметить, что Обрезание Господнее настолько важное, потому что именно в этот день Христос был наречен Иисусом.

К тому, как считают богословы, Христос должен был подтвердить моисеев закон, а для этого совершить все ветхозаветные ритуалы. Таким образом, произошло соединение Ветхого Завета и Нового, иудейской традиции и христианской.

Сам обряд обрезания появился еще во время Авраама. По приказанию Господа Авраам указывал всем обрезать крайнюю плоть, как знак союза между Богом и людьми.

Приметы на 14 января:

Яркое солнце в этот день предвещает богатый урожай фруктов и ягод.

Деревья в инее - примета хорошего урожая зерновых культур.

Загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно исполнится.

Человек, который родился на Обрезание Господне, проживет жизнь в достатке.

Надеть обновку 14 января - весь год будет удачным.

Именины 14 января: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.

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