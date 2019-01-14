Ученик старших классов до потери сознания избили учительницу [ Редактировать ]
Ученик старших классов одной из школ Сызрани, Самарской области России, ударил по голове свою учительницу. Преподавательницу физкультуры госпитализировали с сотрясением мозга.
Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
По их информации, причиной нападения стала попытка учительницы прекратить ссору подростков.
Как рассказала свидетель инцидента, на урок к девятому классу пришел восьмиклассник и продолжил устроенный ранее конфликт со сверстником. В перепалку вмешалась педагог, за что зачинщик ссоры ударил ее по голове.
Сейчас с виновником, родителями и свидетелями инцидента работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Ранее мы писали о том, что учительница оскорбила ученика и высмеяла перед классом.
по теме
В больнице десятки онкобольных детей заразили гепатитом С
В Благовещенской детской больнице малышам переливали кровь, инфицированную смертельной болезнью
Школьников продают на сайтах: в Украине появился новый вид буллинга
На одном из украинских сайтов купли-продажи начали появляться объявления о продаже школьников
Девочка сбежала от убийцы ее родителей после трех месяцев заточения
Леденящая душу история всколыхнула весь мир: жуткая история, которую даже самый извращенный режиссер фильмов ужасов не смог бы воспроизвести
Лучшие подруги покончили с собой из-за буллинга
Лучшие подруги покончил с собой с разницей в два месяца, после того как они совершили "каминг-аут"
Смерть подростка возле бизнес-центра в Киеве: детали трагедии
В Киеве на Большой Житомирской улице нашли тело несовершеннолетнего Романа Сухачева