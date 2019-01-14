Ученик старших классов одной из школ Сызрани, Самарской области России, ударил по голове свою учительницу. Преподавательницу физкультуры госпитализировали с сотрясением мозга.

Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

По их информации, причиной нападения стала попытка учительницы прекратить ссору подростков.

Как рассказала свидетель инцидента, на урок к девятому классу пришел восьмиклассник и продолжил устроенный ранее конфликт со сверстником. В перепалку вмешалась педагог, за что зачинщик ссоры ударил ее по голове.

Сейчас с виновником, родителями и свидетелями инцидента работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали о том, что учительница оскорбила ученика и высмеяла перед классом.