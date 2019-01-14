Аеропорти Німеччини готуються до масштабного страйку [ Редактировать ]
Шість німецьких аеропортів готуються до страйку працівників сфери безпеки. Через це вже сьогодні від опівночі перебої в роботі очікуються на летовищах Франкфурта, Ганновера, Бремена, Галле, Дрездена та Ерфурта.
Профспілка домагається підвищення зарплатні до 20 євро за годину для двадцяти трьох тисяч працівників.
Це вже третій протест за місяць. І організатори не планують зупинятися, оскільки роботодавці не йдуть на поступки.
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