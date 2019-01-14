Двоє людей поранені унаслідок стрілянини в американському штаті Юта. Невідомі відкрили вогонь поблизу торговельного центру в містечку Мюррей. Там були сотні покупців. Усіх евакуювала поліція.

Під кулі потрапили 20-річні хлопець та дівчина. Їх шпиталізували. Трьом підозрюваним вдалося втекти. Причини нападу поки що не відомі. Та на думку правоохоронців, вогонь могли відкрити представники місцевих злочинних угруповань.