У США відкрили вогонь біля торговельного центру [ Редактировать ]
Двоє людей поранені унаслідок стрілянини в американському штаті Юта. Невідомі відкрили вогонь поблизу торговельного центру в містечку Мюррей. Там були сотні покупців. Усіх евакуювала поліція.
Під кулі потрапили 20-річні хлопець та дівчина. Їх шпиталізували. Трьом підозрюваним вдалося втекти. Причини нападу поки що не відомі. Та на думку правоохоронців, вогонь могли відкрити представники місцевих злочинних угруповань.
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