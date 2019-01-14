У шахті Китаю загинув 21 гірник [ Редактировать ]
21 людина загинула унаслідок обвалу вугільної шахти в китайській провінції Шеньсі. аварія сталася у суботу в приватній копальні, повідомили місцеві ЗМІ.
Під час інциденту під землею працювали 87 гірників, більшості вдалося врятуватися. Причини обвалу поки що невідомі. Такі випадки у Китаї - не рідкість, бо приватні компанії не дотримуються належних норм безпеки.
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